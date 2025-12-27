セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』Lぬいぐるみ横向きキューティVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』Lぬいぐるみ横向きキューティVer. 登場時期：2025年12月25日より順次サイズ：全長約26×18×28cm投入店舗：全国のゲームセンターなど 横を向いたポーズの「