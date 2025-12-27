女優の菊池桃子（57）が26日までにインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告した。菊池は「私は、およそ40年、5代のヨークシャテリアと生活しました。悩みや迷いがあるときも、いつもそばにいて心を支えてくれました。たくさんの感謝と素敵な思い出が残っています」と吐露。続けて「左の『ペリちゃん』は昨年15歳で、右の『Qちゃん』も今年10月に16歳で、それぞれ虹の橋を渡りました」と明かし、サンタコスチュームの2匹の愛犬を