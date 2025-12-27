女優の〓石あかり（23）が26日、インスタグラムを更新。ヒロインのトキ役を務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）のオフショットを公開した。〓石は「今年最後の放送が終わりました」と報告。「トキとヘブンのお散歩が幸せなものでありますように」と記し、ヘブン役トミー・バストウ（34）と、湖畔で夕日を見つめる後ろ姿や、Vサインをするツーショットを公開した。この投稿にトミー・バストウが「これからもヨロシクネ