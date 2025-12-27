King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレビ東京の音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜深2：05）で1月中に放送されるゲストが解禁された。【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開同番組は「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。