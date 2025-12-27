ラ・リーガのバルセロナがDFの補強を計画しているようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ターゲットはプレミアリーグのボーンマスの所属するマルコス・セネシ。アルゼンチン出身の28歳のCBで、オランダのフェイエノールトで頭角を現し、2022年からボーンマスの主力CBとして活躍している。そんなセネシだが、ボーンマスとの契約は今季限り。契約延長はしないとクラブ側に通達しており、来