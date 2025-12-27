きのう午後11時前、JR山形新幹線の運転席側の窓ガラスにヒビが入っているのが確認された影響で、JR東日本はきょうのつばさ128号の山形から新庄間の運転を取り止めると発表しました。 現在、山形から東京間は別の車両を運用し、運転を行っているということです。