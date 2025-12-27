廿日市市で養殖していた殻付きのカキが盗まれた可能性があることが分かりました。海上保安部が警戒にあたっています。広島海上保安部によると、今月、廿日市市の養殖業者から「養殖していたカキがかごごとなくなった」と通報がありました。業者は出荷前のカキをかごに入れ、吊り下げていましたが、今月までになくなっていたということです。県内では養殖していたカキの大量死が問題となっており、海上保安部は盗まれた可能性がある