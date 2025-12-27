北海道・帯広警察署は2025年12月26日、不同意わいせつの疑いで、帯広市に住む農業の男（62）を逮捕しました。男は26日午後10時15分ごろから午後10時25分ごろまでの間、芽室町内を走行中の車内で、40代女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、女性から「車の中で胸を触られた」と警察に通報があり、駆け付けた警察官が男を逮捕したということです。当時、車の中は男と女性の2人が乗車していて、女性が