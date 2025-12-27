石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。2026年1月で、能登半島地震発生から2年。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第18回目です。※記事の内容は、2025年10月から12月中旬のものです。輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源