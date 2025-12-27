気象台は、午前9時46分に、なだれ注意報を柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表（雪崩注意報） 27日09:46時点会津では、27日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■檜枝岐村□なだれ注意報27日にかけて注意■只見町□なだれ注意報27日にかけて注意■南会津町□なだれ注意報27日にかけて注意■柳