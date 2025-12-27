音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）が26日、インスタグラムを更新。夫婦ショットを公開した。クレイ勇輝（45）は「メリークリスマスでした。いよいよ、本格的な師走ですね。残りわずかな2025年を体調に気をつけて過ごしてください」とつづり、20日に結婚を発表した元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）と夫婦ショットを公開した。この投稿に「素敵な写真」「お幸せそうで何よりー！」「ヒューヒュ