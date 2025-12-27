気象台は、午前9時43分に、なだれ注意報を養父市、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・養父市、香美町、新温泉町に発表（雪崩注意報） 27日09:43時点北部では、27日夕方まで高波に注意してください。兵庫県では、28日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■養父市□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■宍粟市□なだれ注意報28日にかけて注意■香