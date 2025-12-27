最強のふたり〜東大ラグビー再生物語（全６回／第６回）2025年の対抗戦Ｂグループ、東大は３勝４敗で昨年と同じく４位となった。東大に勝った成城大は一橋大に敗れ、東大は一橋大を下した。この３校がいずれも３勝４敗で並んだものの、一橋大に５トライ差で勝ったボーナスポイントの１点がモノを言って東大が４位に滑り込んだ。「東大レッグドライブ」の完成に情熱を燃やす中垣征一郎氏（写真左）とヘッドコーチの高橋一聡氏ph