ガールズグループAFTERSCHOOL出身のリジが、見違えるほど変化したビジュアルで注目を集めた。【写真】リジ、顔変わった？「不気味」と困惑活動の自粛期間を経て、見た目の印象も大きく変えたリジだ。リジは12月25日、自身のSNSに「皆さん、メリークリスマス」というコメントとともに、短い動画と複数の写真を投稿した。公開された映像には、華やかに飾られたツリーの横でポーズを取るリジの姿が収められていた。リジはツリーの横で