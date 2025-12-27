モデルの鈴木えみ（40）が27日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「クリスマスが終わって気持ち的にひと段落」と書き出した鈴木。クリスマス付近に撮影したと見られるプライベート写真をアップした。モデルで女優の榮倉奈々、畑野ひろ子と寄り添う3ショットも披露。「みんなはどう過ごした？」とファンへ呼びかけた。ファンからは「時が止まってる」「変わらず可愛くて永遠の憧れです」「本当にいつまで