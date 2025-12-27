スタートアップ企業（新興企業）や投資家などの交流を通し産業創出を図る「グローバル・ビッグマーケット」が来年1月15日午後5時半から、福岡市・天神のワン・フクオカ・ビルディング（ワンビル）6階で開かれる。県の主催。先端技術で社会課題の解決を目指す海外の12社が事業内容を発表する。交流会もある。参加無料。