福岡県筑後地区の高校6校の美術部生徒が制作した絵画やデザイン、彫刻の約40作品を展示した合同展が、柳川市上宮永町の市民文化会館「水都やながわ」で開かれている。28日までの午前9時〜午後10時。入場無料。