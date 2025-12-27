福岡県飯塚、嘉麻両市と桂川、小竹両町でつくる「ふくおか県央環境広域施設組合」（組合長＝武井政一飯塚市長）議会は25日、臨時会を開いた。組合執行部は新ごみ処理場建設を予定する桂川町九郎丸の土地取得関連議案を提案したが、地権者と交わした仮契約書の文言を巡って議論が紛糾。議案を取り下げた。2030年度とする開業時期の遅延は避けられない情勢となった。