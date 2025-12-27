福岡県うきは市を拠点とするプロラグビーチーム「ルリーロ福岡」と東峰村が25日、包括連携協定を結んだ。今後、選手が村の祭りに参加して地域を盛り上げたり、小中学生対象のラグビー教室を開いたりする。協定は東峰村が13自治体目。