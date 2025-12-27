元乃木坂46の高山一実（31）と、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）が27日、それぞれのSNSで離婚を発表した。2人は昨年7月7日の「七夕」の日に、結婚を発表。共通の趣味であるクイズをきっかけにゴールインした。作家業やバラエティーなどで幅広く活躍する元トップアイドルと、若者にも大人気のYouTubeチャンネル主要メンバーの結婚は大きな話題となったが、1年5カ月での離婚発表となった。高山は