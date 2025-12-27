ちゃちゃっとできて肉も野菜もとれる、バランスの良い主菜『野菜炒め』。ふだんのおかずとして食卓登場頻度は高めですが、「毎回でき上がりが違う……」「べちゃっとしてておいしくない」「野菜をシャキッとさせようと炒め時間を短くしたら、生焼けに」なんて、失敗したことがある人も多いのでは。そんな「野菜炒めって、なんかうまくいかない」を解決するコツがあります！