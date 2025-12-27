■第42回ホープフルステークス（GI）枠順2025年12月27日（土）5回中山7日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ノチェセラーダ（牡2 A.プーシャン）1-2 アーレムアレス（牡2 菱田裕二）2-3 ジャスティンビスタ（牡2 北村友一）2-4 ロブチェン（牡2 松山弘平）3-5 ノーウェアマン（牡2 木幡巧也）3-6 バドリナート（牡2 坂井瑠星）4-7 テーオーアルアイン（牡2