ロシアを訪問している自民党の鈴木宗男参議院議員は26日、モスクワでロシア外務省のルデンコ外務次官らと会談し、北方領土の元島民らによる墓参りの早期再開を要請しました。鈴木議員：私の方から強くお願いしたのは墓参の話です。ぜひとも人道的見地から、来年は実現していただきたい。鈴木議員は、日本を含むアジアを担当するルデンコ外務次官との会談で、元島民の平均年齢が90歳に達しているとして、人道的な観点から墓参りの再