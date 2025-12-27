Snow Manが公式Xを更新し、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の東京ドーム公演4daysを完走したことを報告。ステージ写真とともに、熱気あふれる公演の様子が伝えられ、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。 Snow Man ターコイズ衣装の東京ドーム公演オフショット（全2枚）／スケール感あふれるステージショット ■東京ドーム4daysを走り抜けたSnow Ma