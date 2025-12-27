社会現象を巻き起こしたオーディション企画「タイプロ」で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔が今年6月、自分たちのグループを作るべく立ち上がった！約半年間にわたり彼らにカメラが密着、その模様を「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」として日本テレビ 日曜日の「シューイチ」（毎週日曜あさ7時30分〜10時25分）内で放送中（※一部地域を除く/全6回）。Huluでは、Hulu完全版（全10話）を独占配信中。西山と前田による