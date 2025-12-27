モデルでタレントのアンミカ（53）が27日までに自身のインスタグラムを更新。共演女優との2ショットをアップした。「テレビ朝日（全国）【100年先も残したい昭和の名曲】では、聞くと思い出の引き出しが開く、人生に寄り添ってくれた名曲の数々を、懐かしの貴重な映像と共にお届け」と書き出したアンミカ。「この番組を見た後は、1人でカラオケに5時間ほど行ってしまいます」と振り返った。「憧れの天海祐希さんとご一緒し、