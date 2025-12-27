●舞台『ピーターとアリス』でアリス役「ときめきました」 数々のドラマや映画で主演やヒロインを務めるなど、活躍を続ける女優の古川琴音。今年10月に29歳の誕生日を迎えた古川は、28歳の1年を「霧の中にいたような感じ」と振り返り、「もう1回、がむしゃらにやってみようと思っています」と現在の心境を語る。2026年2月から上演される舞台『ピーターとアリス』で不思議の国のアリス役を演じる古川に、同作への意気込みや女優とし