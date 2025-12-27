東京ドームホテルは、ホテルのスイーツを監修するシェフ ド パティシエ 長島健二氏が手がける「ドーム・ド・ポム(Dome de Pommes)」を、2026年1月1日より販売開始する。ピースケーキで販売中のアップルパイが、東京ドームに見立てたホールケーキの定番商品に。アップルパイに適しているとされる「紅玉」、シャキシャキした食感、甘みと酸味のバランスが良く果汁が豊富な「ふじ」の2種類の林檎のコンポートと国産バター香るパイ生地