【2025年スポーツ界 書けなかった話】【書けなかった話】白鵬のつくづくトホホな短慮ぶり相撲協会は本気で「宮城野部屋再興」を考えていた今夏、関東圏の地方大会で複数の関係者が首をかしげる場面があった。甲子園経験校同士が顔を合わせた注目の一戦。僅差でリードしていた学校の捕手の動きに違和感を覚えたというのだ。捕手がミットを構えてから、投手が投げる瞬間に小刻みにジャンプ。その瞬間、捕手はミットを動かす