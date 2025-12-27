【経済ニュースの核心】サントリー新社長に西田英一郎氏が昇格 “ブルドーザー”新浪剛史氏の穴は埋められるか？金融庁は12月19日、地方銀行など地域金融機関の機能強化を促す「地域金融力強化プラン」を発表した。金利上昇や人口減少といった経済環境の変化に対応するため、地域金融機関の基盤強化を通じて地方経済を下支えするのが狙いだ。同庁は金融機能強化法の改正案をまとめ、年明けの通常国会への提出を目指す。「地域金