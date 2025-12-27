1992（平成4）年度後期のNHK連続テレビ小説「ひらり」などの脚本家で、女性で初めて大相撲の横綱審議会（横審）委員を務めた内館牧子さんが12月17日、急性左心不全のため東京都の病院で亡くなっていた。享年77。【もっと読む】「今度生まれたら」内館牧子氏「近年は『終わった人』『すぐ死ぬんだから』『老害の人』など、老いを真正面から扱ったシニア小説を数多く手がけ、映画やドラマ化されて、喜んでいました。老いを前向きに