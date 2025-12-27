女優の秋本奈緒美(62)が24日に自身のインスタグラムを更新。カッティングレースが美しい真っ白なワンピース姿を披露した。 【写真】本当に62歳!?「今が一番キレイって感じ」の声も納得 現在も若々しい美貌は健在。ボリューミーなワンピースに白いパンツで、格好良さも表現。宝塚歌劇元花組トップの愛華みれも「素敵」と絶賛。さらに「ウエディングみたい」「きれーい♡女神さまみ