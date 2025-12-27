実業家でタレントの宮崎麗果被告（37）が、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身と、自身が社長を務める広告会社「Solarie（ソラリエ）」が法人税など約1億5700万円を脱税した疑いで東京地検特捜部に在宅起訴された件で、コメントを発表した。「専門家の助言のもと、修正申告および納税につきましては速やかに対応する所存です」とし、反省の意を示した。【こちらも読む】EXILEの黒木啓司は潔いが…小室哲哉と木下優