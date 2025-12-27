《朝からショック！》などと早くも“ロス”に陥っている男性ファンも多いようだ。TBSの田村真子アナ（29＝写真）が12月26日、インスタグラムで《先日一般男性と結婚いたしました》と発表。ネット上は祝福のメッセージであふれ返っているが、《一般レベルじゃない一般男性なんだろうなあ》なんて“やっかみ”も。【もっと読む】TBS宇賀神メグアナに“ギャップ萌え”続出 同期で「好きな女子アナ」1位の田村真子アナにはない魅力とは