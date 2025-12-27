【1975 〜そのときニューミュージックが生まれた】半世紀も親しまれる楽曲の生命力を最大限に評価する1975年のニューミュージックとは一体なんだったのか?◇◇◇これまで約160回続いた連載を通して見てきたこと。1975年、それは「ニューミュージック」が確立した時代。「戦う音楽」から「個人的・内省的な音楽」への転換点、そして歌謡曲との対立から融合への転換点だった時代。これですべて言いきれたのか。い