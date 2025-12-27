内乱特検チーム（特別検察官、趙垠奭）が逮捕妨害など容疑で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に懲役10年を求刑した。「12・3非常戒厳」に関連し、尹前大統領が受ける4件の裁判のうち最初の求刑だ。特検チームは26日、ソウル中央地裁刑事35部の審理で開かれた結審公判で、尹前大統領の逮捕妨害容疑（特殊公務執行妨害等）には懲役5年、国務委員審議・議決権を侵害して海外記者らに虚偽事実を伝播した容疑および「