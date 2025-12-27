日本からもっとも近い国として知られる韓国。だが、大きく両者の文化として異なるものがある。国防義務としての兵役の存在だ。「韓国で兵役に行ったかどうかは、男として一人前かを判断する材料の一つになりますね。日本人にはまったく理解できない文化や過酷な兵役の現場も少なくありません」そう語るのは、ソウル出身で京都大学卒業後、リクルートを経て現在は登録者数3万人のYouTubeチャンネル「韓国語は『発音』が9割」を運営