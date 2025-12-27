「自分らしく生きたい」。 誰しも一度は、そんなふうに願ったことがあるのではないでしょうか。“SHOW-1”の名前で活動するショウイチさん（35）は、トランスジェンダーとして葛藤やつらい経験をしてきました。現在は苦難を乗り越え、InstagramやTikTokで「元女子」として発信活動をしています。今回はショウイチさんに、幼少期の苦労や、怖かったというお父様へのカミングアウト、そして世の中に対して思うことを伺いました。◆幼