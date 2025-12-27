オーラスで劇的にまくった。この勝利は喜びもひとしおだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」12月26日の第2試合は赤坂ドリブンズから、鈴木たろう（協会）が登板。年内最終戦、個人17試合目で今期初トップを飾った。【映像】たろう、あまりにも劇的なオーラス逆転の瞬間この対局は東家からたろう、BEAST X・下石戟（協会）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）の並びでスタート。東2局、たろうは6巡目に