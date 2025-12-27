人気ブランドとコラボした掃除グッズをダイソーで発見！汚れ落としと仕上げ磨きシートが1枚になっていて、水で濡らしてこするだけでコンロのお手入れができます。洗剤・研磨剤は使われていないので、2度拭きいらずでラクチン！毎日のお掃除にぴったりで、汚れが気になるときにささっと使えて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水だけで汚れを落とすコンロシート（15枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：12cm