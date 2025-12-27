ANAグループは、毎月29日に実施している「ANAにキュン！」に合わせ、12月29日に割引クーポンの配布やホテルの割引プランを設定する。国内ダイナミックパッケージでは最大12,000円割引、ホテルでは最大2,200円割引クーポンを配布する。アクティビティでは、沖縄・北海道エリアのツアーで通常の3倍マイルを付与する。国内ダイナミックパッケージのクーポンはANAマイレージクラブ会員のみ利用できる。空港売店「ANA FESTA」では2.9倍