こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。眉は顔の印象を決める大事なパーツですが、メイクが難しい部分でもあります。今回は、眉メイクの苦手意識がなくなる、不器用さんでも失敗しない超簡単な眉の描き方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?アイブロウパウダーだけで仕上げるアイブロウペルシルで描くと、眉が濃くなってしまうという方にオススメの描き方です。使用するアイブロウパウダーは、