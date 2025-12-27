ダイソーで見つけたスマホ用ハンドストラップが、とっても可愛くて愛用中♡メタリックカラーのビーズがたっぷりついた長めのストラップで、存在感があって見栄えします！普通のストラップと比べて長めなので、アクセサリー感覚で使えておしゃれ。チープ感もなく、300円には見えません！これは売り切れそうです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハンドストラップ（パールリボン、シート付き）価格：￥330（税込）