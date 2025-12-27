年の瀬が迫り、東京駅は帰省客などでいっそう賑わう時期に入りました。東京駅や周辺には、グランスタ東京をはじめ、東京ギフトパレットや大丸東京店など、“お土産スポット”が勢ぞろい。ここでしか買えない限定品や行列必至の名物まで、魅力的な品がずらりと並びます。そこで、年末年始にぴったりの手土産を11点セレクト。久しぶりに会う家族や友人への贈り物に、きっと喜ばれるはず！人気フィナンシェのよくばりセット @『Brick