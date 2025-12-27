auペイメントは、「au PAY プリペイドカード」を利用したWebMoney加盟店での決済サービスを、2026年3月31日15時に終了する。 サービス終了後は、カード裏面などに印字されているWebMoneyプリペイド番号自体が無効となり利用できなくなる。 なお同社は、au PAY（コード支払い／ネット支払い／請求書支払い）とau PAY プリペイドカードは引き続き利用できると案内している。また