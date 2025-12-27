J１のセレッソ大阪は12月26日、J２のFC今治より横山夢樹（20歳）が完全移籍で加入することを発表した。ロス五輪世代のアタッカーは、帝京高を卒業後の2024年に当時J３の今治に加入。29試合・６得点の活躍でチームのJ２昇格に貢献した。２年目の今季は25試合・６を記録。チリで開催されたU-20ワールドカップにも出場した。新天地の公式サイトで横山は「チームの目標に向かって、自分の特徴のドリブルやスピードを最大限発揮し