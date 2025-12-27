リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、同クラブに所属するフランス代表FWウーゴ・エキティケについて言及した。26日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。現在23歳のエキティケはスタッド・ランスの下部組織出身で、2020年10月にトップチームデビュー。以降はヴェイレとパリ・サンジェルマンでプレーし、2024年2月にフランクフルトへとレンタル移籍した。完全移籍に移行後の昨シーズンは公式戦22ゴー