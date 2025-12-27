言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！日常生活の中でよく目にする言葉が並んでいます。パズルを解くような感覚で、空欄を埋めてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□さつげん□□□□しょうびょう□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：いん正解は「いん」でした。▼解説それぞれの言葉に「いん」を入れると、次のようになります。いんさつ