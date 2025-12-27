街に一歩繰り出すと、そこかしこにあふれていた騒がしい音や存在感を放つ看板の数々。高度経済成長の波に乗り、喧噪と雑多さこそが、昭和の街のエネルギーでした。『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』（町田忍監修）では、庶民文化研究の第一人者が監修。今回は本書から一部抜粋し、昭和を知る人には懐かしく、知らない世代には驚きの連続となる「昭和の本当の姿」の中でも、街について紹介します。【画像】音が、においが…