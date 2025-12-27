オリックス・山崎颯一郎投手が２７日、インスタグラムを更新。同僚の広岡大志内野手、元同僚のドジャース・山本由伸投手と会食している様子を投稿した。焼肉店での３ショット。山本はＴシャツ姿でピースサインしており、山崎は「おかわり由伸」、「広岡さんゴチした！」と投稿。「３人とも俳優さんみたい」などとコメントが書き込まれた。山本と山崎は２０１６年度ドラフトの同期入団組。山本は４位、山崎は６位でオリックス